El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El día de hoy, 14 de julio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando los 21 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 19 grados a las 04:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 06:00.

A partir de las 07:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 18 grados a las 06:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 34 grados a las 16:00. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 64% y el 100% en las primeras horas, disminuyendo a medida que el día avanza, hasta situarse en un 38% hacia la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con el sol radiante, creará un ambiente cálido y seco, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento alcanzará los 14 km/h, aumentando a 20 km/h a las 01:00. A medida que el día avanza, se espera que la velocidad del viento alcance su punto máximo de 39 km/h entre las 15:00 y las 16:00, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con la temperatura real.

No se anticipan precipitaciones durante el día, lo que significa que los habitantes de Utrera pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones de lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0% a lo largo de las diferentes franjas horarias, lo que refuerza la idea de un día despejado y agradable.

Con el ocaso programado para las 21:44, los residentes de Utrera podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol tras un día cálido y soleado. En resumen, el tiempo de hoy promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.