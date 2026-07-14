El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

El día de hoy, 13 de julio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. La temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 28 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día cálido y soleado.

A medida que avanza el día, las temperaturas se mantendrán agradables, con mínimas que rondarán los 24 grados hacia la noche. Este descenso en la temperatura será bienvenido, especialmente después de un día caluroso, y permitirá disfrutar de las frescas horas nocturnas. La humedad relativa también jugará un papel importante, comenzando en un 45% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 57% al caer la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, pero en general, el tiempo se mantendrá cómodo.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en todo el día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una excelente noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la gastronomía local, pasear por el centro histórico o participar en actividades recreativas.

El viento también será un factor a considerar. Se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán los 21 km/h durante las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas pico. Hacia la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero seguirá siendo un elemento refrescante en el ambiente.

Los momentos de orto y ocaso también son dignos de mención. El sol saldrá a las 07:13, brindando un hermoso amanecer que los madrugadores podrán disfrutar. Por la tarde, el ocaso se producirá a las 21:44, lo que permitirá que los habitantes y visitantes de Utrera disfruten de largas horas de luz natural.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para explorar la belleza de la ciudad y disfrutar de sus encantos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.