El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El día de hoy, 14 de julio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando los 21 grados a las 02:00. Este descenso es normal durante las primeras horas de la madrugada, pero se espera un repunte a medida que avance el día.

A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 29 grados a las 13:00, y alcanzando un pico de 32 grados a las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (59% a las 00:00), irá disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 30% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno será moderada.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del suroeste con velocidades que oscilarán entre 10 y 11 km/h, lo que proporcionará un alivio ante las altas temperaturas. A medida que avance el día, la velocidad del viento aumentará, alcanzando hasta 21 km/h en las horas de la tarde, lo que ayudará a mitigar la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de un día en el parque, realizar deportes al aire libre o simplemente pasear por las calles de Tomares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 23 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:45. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del verano en Tomares, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento agradable que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.