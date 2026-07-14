El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

El día de hoy, 13 de julio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo ideal para disfrutar al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 28 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día cálido y soleado.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. A lo largo del día, se espera que la humedad se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 42% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 52% hacia la tarde. Esto puede hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida, así que es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con una velocidad de 17 km/h, lo que aportará una brisa agradable, especialmente en las horas más calurosas del día. Sin embargo, hacia la tarde, la velocidad del viento disminuirá a 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa. No se esperan rachas fuertes, lo que significa que las condiciones serán bastante estables.

La probabilidad de precipitación es nula, con un 0% de posibilidades de lluvia a lo largo del día. Esto es una excelente noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no hay indicios de que el tiempo se torne adverso. Las condiciones son perfectas para disfrutar de un picnic en el parque, una caminata o cualquier otra actividad que implique estar en contacto con la naturaleza.

El orto se producirá a las 07:13, brindando un hermoso amanecer que los más madrugadores podrán disfrutar. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 21:45, lo que significa que habrá muchas horas de luz solar para aprovechar.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa suave, es un día ideal para salir y disfrutar del verano. Recuerde protegerse del sol y mantenerse hidratado mientras disfruta de este espléndido día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.