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El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en San Juan de Aznalfarache según los datos de la AEMET

El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 14 de julio de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 32 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 32 grados, ofreciendo un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 94% en las primeras horas de la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 30% por la tarde. Esta reducción en la humedad contribuirá a que el calor se sienta más tolerable, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, ya que la exposición prolongada puede resultar incómoda.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los eventos programados al aire libre se desarrollen sin contratiempos. La visibilidad será excelente, lo que favorecerá tanto a los paseantes como a los deportistas que deseen disfrutar de un día soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, ofreciendo una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:45 horas. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en San Juan de Aznalfarache, con un tiempo cálido y soleado que invitará a salir y disfrutar del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.

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