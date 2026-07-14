El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

El día de hoy, 13 de julio de 2026, San Juan de Aznalfarache se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. La temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 28 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día cálido y agradable.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 26 grados por la tarde y 25 grados al caer la noche. Este descenso será gradual y permitirá que las temperaturas nocturnas sean más frescas, ideales para disfrutar de una velada al aire libre. La humedad relativa también irá en aumento, comenzando en un 42% por la mañana y alcanzando un 52% al final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con una velocidad de 17 km/h, lo que proporcionará una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 29 km/h, lo que podría ser un alivio ante el calor del verano. Este viento también contribuirá a mantener el ambiente despejado, sin probabilidades de precipitaciones, ya que se espera que la lluvia permanezca ausente durante todo el día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay que preocuparse por sorpresas climáticas. Los habitantes de San Juan de Aznalfarache pueden planificar sus actividades sin temor a que el tiempo les juegue una mala pasada. Ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o una reunión con amigos, el tiempo será propicio para disfrutar de la jornada.

El orto se producirá a las 07:13, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:45, ofreciendo un atardecer espectacular que culminará un día perfecto. En resumen, hoy es un día ideal para disfrutar del verano en San Juan de Aznalfarache, con un tiempo cálido, despejado y sin lluvias.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.