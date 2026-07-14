El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

Hoy, 14 de julio de 2026, La Rinconada disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 19°C y 34°C. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 34°C, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo hasta un 25% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades significativas. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a aumentar ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante del calor. Este viento, aunque moderado, no debería causar inconvenientes, y podría ser un buen complemento para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes o simplemente pasear por la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24°C hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo que las estrellas sean visibles y ofreciendo un espectáculo nocturno que muchos podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo de hoy en La Rinconada será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un día ideal para salir, socializar y aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.