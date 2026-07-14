El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

La Rinconada se prepara para un día de clima mayormente despejado este 13 de julio de 2026. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante que se elevará en el horizonte a las 07:13. A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán un máximo de 30 grados , proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La ausencia de precipitaciones es una de las características más destacadas de la jornada. No se esperan lluvias, lo que significa que los habitantes podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, deportes o reuniones familiares en parques y espacios abiertos. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar del buen tiempo.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que fluctúe entre el 37% y el 46% a lo largo del día. Este nivel de humedad, aunque algo elevado en las horas más cálidas, no debería resultar incómodo, permitiendo que los rinconeros se sientan a gusto mientras realizan sus actividades diarias. Es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas pico de calor.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 20 km/h en las primeras horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará hacia el oeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 15 km/h, lo que contribuirá a mantener un ambiente agradable.

La puesta de sol se anticipa para las 21:46, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día espléndido. Con cielos despejados, los rinconeros podrán disfrutar de un atardecer espectacular, ideal para cerrar el día con una caminata o una cena al aire libre.

En resumen, La Rinconada disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán los 30 grados, sin posibilidad de lluvia y con un viento suave que hará más placentera la jornada. Es una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de todo lo que la naturaleza tiene para ofrecer en este hermoso día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.