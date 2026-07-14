El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El día de hoy, 14 de julio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00, y continuarán bajando hasta alcanzar los 20 grados a las 05:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 22 grados a las 09:00 y subiendo hasta 29 grados a las 12:00.

La tarde será cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 34 y 37 grados entre las 14:00 y las 17:00, lo que podría hacer que los habitantes busquen refugio en la sombra o en espacios frescos. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 21:00 y cerrando el día con 27 grados a las 23:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 71% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, alcanzando un 43% a las 10:00 y bajando hasta un 19% en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 9 y 22 km/h durante el día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h entre las 16:00 y las 17:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. En resumen, Puente Genil disfrutará de un día espléndido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.