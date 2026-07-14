El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

El día de hoy, 13 de julio de 2026, Puente Genil se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad con fuerza. La temperatura comenzará a ascender rápidamente, alcanzando un máximo de 32 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 24% por la mañana y aumentando ligeramente a un 27% en la tarde, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más soportable a pesar del calor. Sin embargo, hacia el final de la jornada, la humedad podría elevarse hasta un 45%, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más cálida y pegajosa.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en todo el día. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que los habitantes de Puente Genil pueden disfrutar de un día seco y soleado sin preocupaciones de tormentas o chubascos inesperados. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 14 km/h, aumentando a 21 km/h en algunas ráfagas. Este viento moderado puede ofrecer un alivio del calor durante las horas más cálidas del día, haciendo que la temperatura se sienta un poco más fresca, especialmente en áreas con sombra.

El orto se producirá a las 07:08, brindando a los residentes la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:41, lo que permitirá que la luz del día se extienda por más tiempo, ideal para disfrutar de la tarde y la noche en compañía de amigos y familiares.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia. Los habitantes pueden aprovechar al máximo este día soleado, recordando siempre la importancia de mantenerse hidratados y protegerse del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.