El tiempo en Priego de CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El día de hoy, 14 de julio de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 24 grados a la 01:00 y 23 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 28 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 34 grados a las 17:00.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se encuentra en un 34%, aumentando hasta un 63% a las 05:00. A medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 40% a las 10:00 y bajando a un 31% a las 11:00, lo que contribuirá a que la sensación de calor sea más llevadera durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 14:00 y las 18:00, alcanzando hasta 40 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes que rodean Priego de Córdoba.

El orto se producirá a las 07:06 y el ocaso a las 21:38, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Con un tiempo tan favorable, es un excelente momento para explorar la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse en un parque local. En resumen, hoy será un día soleado y cálido en Priego de Córdoba, ideal para disfrutar de todo lo que la localidad tiene para ofrecer.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.