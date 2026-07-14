El tiempo en Priego de CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

El día de hoy, 13 de julio de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que no se esperan precipitaciones, lo que significa que los habitantes y visitantes podrán realizar sus actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas durante el día alcanzarán un máximo de 29 grados , lo que sugiere un calor moderado, ideal para disfrutar de las terrazas y espacios exteriores. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero descenso en la temperatura, con mínimas que rondarán los 26 grados . Este rango térmico es característico del verano en la región, donde las noches suelen ser cálidas y agradables.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 26% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 32% hacia la noche. Esta baja humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, a pesar de las altas temperaturas. Es recomendable que quienes realicen actividades al aire libre se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se espera una brisa suave proveniente del oeste, con velocidades que alcanzarán los 11 km/h en su punto máximo. Esta brisa será un alivio ante el calor, especialmente durante las horas de mayor temperatura. A lo largo del día, el viento cambiará a dirección suroeste, manteniendo una velocidad moderada que ayudará a refrescar el ambiente.

El orto se producirá a las 07:06, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:38, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. Este es un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o cenas en terrazas.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es perfecto para disfrutar del verano. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa suave, los habitantes podrán aprovechar al máximo este día soleado. Se recomienda disfrutar de la naturaleza y mantenerse hidratados para hacer frente a las altas temperaturas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.