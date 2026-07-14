El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El día de hoy, 14 de julio de 2026, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 17 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 34 grados a las 16:00, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 31% a la medianoche y aumentando hasta un 70% a las 07:00, lo que podría hacer que las primeras horas de la mañana se sientan un poco más frescas. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, alcanzando un 24% hacia las 20:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 16:00, alcanzando hasta 44 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor en medio del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Pozoblanco pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que el sol brille intensamente. La puesta de sol está programada para las 21:43, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. Las temperaturas comenzarán a descender después de las 17:00, alcanzando los 30 grados a las 21:00, lo que hará que la noche sea cálida y agradable.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas altas, cielos despejados y vientos moderados. Es un día ideal para salir y aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.