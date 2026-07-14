El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

El día de hoy, 13 de julio de 2026, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. La temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 30 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, con valores que rondarán los 28 grados por la tarde y 26 grados al caer la noche. Este descenso será bienvenido, ya que las temperaturas más frescas de la noche ofrecerán un alivio del calor diurno. La humedad relativa también mostrará un aumento gradual, comenzando en un 19% por la mañana y alcanzando un 29% al final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con una velocidad que oscilará entre los 16 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en su punto máximo. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio adicional del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Pozoblanco se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas de mayor exposición solar.

No se anticipan precipitaciones para el día de hoy, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son factores que contribuirán a un ambiente agradable y propicio para disfrutar de actividades familiares, paseos o eventos al aire libre.

El orto se producirá a las 07:05, brindando a los habitantes la oportunidad de comenzar el día con luz natural desde temprano. Por otro lado, el ocaso se espera para las 21:43, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. En resumen, Pozoblanco vivirá un día espléndido, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave, ideal para disfrutar de la belleza del verano.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.