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El tiempo en Palma del RÃ­o: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Palma del RÃ­o según los datos de la AEMET

El tiempo en Palma del RÃ­o: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El tiempo en Palma del RÃ­o: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 14 de julio de 2026, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 19 grados a las 05:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, llegando hasta los 36 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 48% y el 89% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme se acerque la tarde. Es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 12 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas ráfagas pueden ser más intensas en áreas abiertas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 29 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:43 horas. La noche será cálida, con temperaturas que se mantendrán por encima de los 20 grados, lo que permitirá disfrutar de actividades nocturnas sin necesidad de abrigarse.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy es ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda tomar precauciones ante el calor y aprovechar al máximo las horas de sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.

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