El día de hoy, 13 de julio de 2026, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 32 grados en las horas más cálidas, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas comiencen a descender, alcanzando los 30 grados por la tarde y bajando a 28 grados hacia la noche. Este descenso gradual en la temperatura puede ofrecer un alivio bienvenido después de un día caluroso, especialmente para aquellos que planean disfrutar de la velada en la ciudad.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Con niveles que comenzarán en un 24% por la mañana y que aumentarán hasta un 44% por la noche, es probable que la sensación de calor se intensifique durante las horas más cálidas. Por lo tanto, se recomienda a los residentes y visitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 12 km/h por la mañana, aumentando a 16 km/h por la tarde. Esta brisa puede ofrecer un ligero alivio del calor, especialmente en las áreas más abiertas de la ciudad. Sin embargo, hacia la noche, el viento cambiará a una dirección del suroeste, con una velocidad de 15 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca.

Es importante destacar que no se esperan precipitaciones durante el día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre no se verán interrumpidas por condiciones climáticas adversas, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean disfrutar de festividades o eventos en la comunidad.

Con el orto programado para las 07:09 y el ocaso a las 21:43, los habitantes de Palma del Río podrán disfrutar de largas horas de luz solar, lo que les permitirá aprovechar al máximo el día. En resumen, el tiempo de hoy promete ser ideal para disfrutar de la belleza de Palma del Río, con un ambiente cálido y soleado que invita a salir y disfrutar de la vida al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.