El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de julio de 2026, se presenta en Los Palacios y Villafranca con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente hasta alcanzar los 19 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 21 grados a las 09:00 horas y llegando a un máximo de 33 grados hacia la tarde.
La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, comenzando en un 65% y alcanzando un 100% a las 07:00 horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que la temperatura aumente, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 36% por la tarde, lo que hará que el ambiente sea más agradable.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre 9 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también contribuirá a dispersar cualquier posible acumulación de humedad en el aire.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden planificar actividades al aire libre sin temor a interrupciones por mal tiempo. La ausencia de nubes y la estabilidad del tiempo hacen de este un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad que requiera un buen tiempo.
El orto se producirá a las 07:14 horas y el ocaso a las 21:44 horas, lo que proporcionará una larga jornada de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 23:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada cálida y agradable.
En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca se caracteriza por un ambiente soleado, temperaturas cálidas y ausencia de lluvias, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.
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