El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El día de hoy, 14 de julio de 2026, se presenta en Los Palacios y Villafranca con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente hasta alcanzar los 19 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 21 grados a las 09:00 horas y llegando a un máximo de 33 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, comenzando en un 65% y alcanzando un 100% a las 07:00 horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que la temperatura aumente, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 36% por la tarde, lo que hará que el ambiente sea más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre 9 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también contribuirá a dispersar cualquier posible acumulación de humedad en el aire.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden planificar actividades al aire libre sin temor a interrupciones por mal tiempo. La ausencia de nubes y la estabilidad del tiempo hacen de este un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad que requiera un buen tiempo.

El orto se producirá a las 07:14 horas y el ocaso a las 21:44 horas, lo que proporcionará una larga jornada de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 23:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada cálida y agradable.

En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca se caracteriza por un ambiente soleado, temperaturas cálidas y ausencia de lluvias, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.