El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

El día de hoy, 13 de julio de 2026, Los Palacios y Villafranca se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 24 y 28 grados . Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando su máxima a media tarde.

La temperatura comenzará a elevarse desde la mañana, alcanzando los 28 grados a las 21:00 horas, momento en el que se espera que la actividad al aire libre sea muy placentera. A medida que avance el día, la temperatura irá descendiendo gradualmente, llegando a los 24 grados por la noche, lo que sugiere un ambiente fresco y cómodo para disfrutar de actividades nocturnas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se prevé que la humedad se mantenga en torno al 47% durante la tarde, aumentando ligeramente hasta el 59% en la noche. Esto significa que, aunque el calor será notable, la humedad moderada permitirá que la sensación térmica sea más llevadera, ideal para paseos y reuniones al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 18 km/h durante la tarde, lo que proporcionará un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en niveles cómodos, con ráfagas que alcanzarán hasta 12 km/h. Este viento suave será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como picnics o deportes en el parque.

No se prevén precipitaciones en el horizonte, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de la belleza natural de la región y de las actividades que ofrece.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del verano. Con temperaturas agradables, un cielo despejado y un viento suave, los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día soleado, ya sea en actividades recreativas, paseos o simplemente disfrutando de la calidez del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.