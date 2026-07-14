El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El día de hoy, 14 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante todo el día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen aprovechar el buen tiempo.

Las temperaturas oscilarán entre los 21°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 34°C en la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes de Osuna tomar precauciones para evitar golpes de calor, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo hasta un 25% en las horas de mayor calor. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 39% hacia la noche, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a velocidades que oscilarán entre los 12 y 21 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 36 km/h en las horas más activas del día. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante la tarde, y es recomendable para quienes planean actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o participar en eventos al aire libre.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Con cielos despejados y sin posibilidad de lluvia, es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.