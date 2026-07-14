El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

El día de hoy, 13 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las condiciones meteorológicas indican que no habrá precipitaciones, lo que significa que los habitantes y visitantes podrán realizar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas durante el día alcanzarán un máximo de 30 grados , lo que sugiere que será un día caluroso. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero descenso en la temperatura, con mínimas que rondarán los 26 grados por la noche. Es recomendable que quienes planeen salir durante las horas más cálidas del día tomen precauciones, como usar protector solar y mantenerse hidratados, especialmente si se encuentran realizando actividades físicas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Para hoy, se anticipa que la humedad se mantenga en niveles relativamente bajos, comenzando en un 29% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 50% en la noche. Esto podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca al caer la tarde, lo que será un alivio para aquellos que busquen disfrutar de un paseo nocturno.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 13 km/h por la mañana, aumentando a 21 km/h durante la tarde y disminuyendo a 18 km/h por la noche. Esta brisa puede ofrecer un respiro del calor, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas de viento pueden ser más intensas, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

El orto se producirá a las 07:10, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 21:41, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. Este es un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en jardines.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas cálidas y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, así que aprovecha al máximo este espléndido día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.