El tiempo en MorÃ³n de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El día de hoy, 14 de julio de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 20 grados a las 03:00 y 04:00, antes de comenzar a ascender nuevamente. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 33 grados, alcanzando su punto máximo de 34 grados a las 17:00. Este aumento de temperatura, combinado con la baja humedad relativa, que oscilará entre el 59% y el 32% a lo largo del día, creará un ambiente cálido y seco.

La humedad relativa comenzará en un 59% a la medianoche, aumentando hasta un 85% en las primeras horas de la mañana, pero disminuirá drásticamente a medida que el día avanza, alcanzando niveles de 30% a 32% por la tarde. Esto sugiere que, aunque las temperaturas serán elevadas, la sensación de calor podría ser más llevadera en las horas de la mañana.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 14 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a 22 km/h hacia el mediodía. Las ráfagas de viento pueden alcanzar hasta 39 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor intenso.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Morón de la Frontera disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo de hoy en Morón de la Frontera será predominantemente soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre recordando mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.