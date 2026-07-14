El tiempo en MorÃ³n de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

El día de hoy, 13 de julio de 2026, Morón de la Frontera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 29 grados en las horas más cálidas, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando los 27 grados por la tarde y bajando a 25 grados por la noche. Este descenso en la temperatura será acompañado por un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 44% por la mañana y se elevará hasta un 54% al caer la noche. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas del día, por lo que se recomienda a los habitantes mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas pico.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en el horizonte. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por sorpresas climáticas. Este clima seco es ideal para disfrutar de eventos al aire libre, paseos por el parque o simplemente relajarse en el jardín.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 22 km/h, aumentando a 33 km/h en ráfagas durante la tarde. Este viento fresco puede ofrecer un alivio del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. A medida que el sol se oculta, el viento disminuirá, lo que permitirá que la temperatura se sienta más cómoda por la noche.

El orto se producirá a las 07:11, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:42, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que proporcionará un toque refrescante.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.