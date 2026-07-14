El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El día de hoy, 14 de julio de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad sin interrupciones. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 35 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque 35 grados a las 17:00 horas.

La mañana comenzará con temperaturas agradables, alrededor de 19 grados a las 6:00, subiendo gradualmente hasta los 26 grados a las 12:00. A medida que avance la tarde, la temperatura continuará en ascenso, alcanzando los 34 grados a las 16:00. Sin embargo, al caer la tarde, se prevé un ligero descenso, situándose en 31 grados a las 21:00, lo que permitirá disfrutar de una noche cálida y agradable.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 51% en la madrugada y descendiendo hasta un 35% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más llevadero para los habitantes y visitantes de Montilla.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite que los planes al aire libre se desarrollen sin contratiempos.

Con el orto a las 07:07 y el ocaso a las 21:40, los habitantes de Montilla podrán disfrutar de largas horas de luz solar, ideales para actividades recreativas y familiares. En resumen, el tiempo de hoy en Montilla se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que el calor sea más soportable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.