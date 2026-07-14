El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

El día de hoy, 13 de julio de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 31 grados durante las horas más cálidas, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones para evitar golpes de calor.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas comiencen a descender, alcanzando los 29 grados por la tarde y bajando a 27 grados en la noche. Este descenso gradual de la temperatura proporcionará un alivio bienvenido a medida que se acerque la tarde, permitiendo disfrutar de las actividades nocturnas en un ambiente más fresco.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 24% por la mañana y aumentando ligeramente a un 28% por la tarde, y alcanzando un 32% durante la noche. Esto significa que, aunque el calor será notable, la baja humedad ayudará a que la sensación térmica no sea tan agobiante como podría ser en otras circunstancias.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 11 km/h, aumentando a 18 km/h en su racha máxima durante la tarde. Este viento proporcionará un ligero alivio del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero seguirá siendo un factor que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

No se esperan precipitaciones en Montilla hoy, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el día se mantenga despejado y soleado, ideal para disfrutar de paseos, picnics o cualquier otra actividad al exterior.

El orto se producirá a las 07:07, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 21:40, ofreciendo una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo en Montilla para hoy promete ser perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.