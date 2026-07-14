El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

Hoy, 14 de julio de 2026, Moguer se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 28 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 22 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente hasta los 19 grados a las 05:00 horas. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando su punto máximo de 28 grados entre las 14:00 y las 17:00 horas.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, comenzando en un 78% y disminuyendo gradualmente a medida que las temperaturas aumenten, llegando a un 41% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cálido, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la madrugada, el viento alcanzará los 7 km/h, aumentando a 19 km/h en las horas de la tarde. Este viento moderado puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Moguer pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. Las condiciones son ideales para paseos por el campo, visitas a la playa o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:48 horas. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que la noche sea perfecta para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, hoy en Moguer se presenta como un día ideal para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.