El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

El día de hoy, 13 de julio de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Las condiciones meteorológicas indican que el cielo estará completamente despejado durante todo el día, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que buscan disfrutar del verano en la localidad.

En cuanto a las temperaturas, se espera que el termómetro alcance un máximo de 25 grados , lo que proporcionará un calor moderado y confortable. A medida que avance la tarde, las temperaturas irán descendiendo, alcanzando mínimas de alrededor de 23 grados hacia la noche. Este descenso gradual en la temperatura permitirá que la velada sea placentera, ideal para paseos nocturnos o cenas al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Se prevé que la humedad se sitúe en un 53% durante las horas más cálidas, aumentando a un 75% hacia la noche. Aunque la humedad puede hacer que el calor se sienta un poco más intenso durante el día, las temperaturas moderadas ayudarán a mantener un ambiente soportable.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa ninguna lluvia en el horizonte. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una excelente noticia para los agricultores y para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo.

El viento también será un factor a considerar. Se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 19 km/h. Este viento suave proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento podrían ser un poco más intensas en ciertos momentos, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría ser refrescante y contribuir a una sensación de bienestar general.

En resumen, Moguer disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo despejado, temperaturas moderadas y un viento suave promete un día perfecto para disfrutar de la belleza del verano en esta encantadora localidad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.