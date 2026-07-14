El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El día de hoy, 14 de julio de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 19 grados a las 07:00 horas. A medida que avanza el día, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 16:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. Por la tarde, las temperaturas oscilarán entre los 33 y 35 grados, por lo que se recomienda a los habitantes de Martos tomar precauciones ante el calor, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% a las 00:00 horas y descendiendo hasta un 21% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la baja humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más tolerable. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que las actividades al aire libre no se verán interrumpidas por condiciones climáticas adversas. El sol saldrá a las 07:05 horas y se pondrá a las 21:38 horas, brindando un extenso periodo de luz diurna para disfrutar de las actividades veraniegas.

En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.