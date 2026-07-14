El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

El día de hoy, 13 de julio de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la localidad. La temperatura alcanzará un máximo de 30 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para quienes buscan disfrutar del verano.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura comience a descender, alcanzando los 28 grados en la tarde y bajando a 26 grados por la noche. Este descenso gradual en la temperatura será bienvenido, especialmente para aquellos que planean salir a disfrutar de la noche en Martos, donde las temperaturas serán más frescas y agradables.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% por la mañana y aumentando ligeramente a un 31% hacia la noche. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del aire libre sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 12 km/h durante la tarde, lo que aportará una ligera brisa refrescante. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h, lo que contribuirá a mitigar la sensación térmica alta. Por la noche, el viento disminuirá, con velocidades de hasta 5 km/h, creando un ambiente tranquilo y sereno.

Es importante destacar que no se esperan precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Los habitantes de Martos pueden disfrutar de un día soleado, perfecto para paseos, picnics o cualquier evento al aire libre.

En resumen, el tiempo en Martos para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave. Los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para diversas actividades recreativas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.