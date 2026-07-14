El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El día de hoy, 14 de julio de 2026, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un sol radiante durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 18 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 16:00, lo que sugiere que será un día caluroso. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 34-35 grados, antes de descender nuevamente a 27 grados hacia la noche.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 55% a la medianoche y aumentando hasta un 85% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 36% hacia las 21:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 9 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando a 38 km/h en las horas de mayor calor. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de la tarde. Las ráfagas más fuertes se sentirán entre las 17:00 y las 18:00, cuando se espera que el viento alcance su máxima intensidad.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, permitiendo que los habitantes de Marchena disfruten de sus actividades sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y participar en actividades al aire libre, así que no olvide protegerse del sol y mantenerse hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.