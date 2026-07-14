El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

El día de hoy, 13 de julio de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad con fuerza. La temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 31 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

A medida que avanza el día, se espera que la temperatura descienda gradualmente, situándose en torno a los 28 grados por la tarde y llegando a los 26 grados en las horas de la noche. Este descenso será bienvenido, ya que las temperaturas más frescas de la noche ofrecerán un alivio del calor diurno.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Para hoy, se anticipa que la humedad se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 40% por la mañana y aumentando hasta un 51% hacia la noche. Esto podría hacer que el calor se sienta un poco más intenso durante las horas más cálidas del día, por lo que se recomienda a los marcheneros que se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea necesario.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 25 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio en las horas más calurosas. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará, soplando desde el suroeste con ráfagas que alcanzarán hasta 38 km/h. Este viento puede ser especialmente notable en áreas abiertas, donde podría ofrecer un respiro del calor.

Es importante destacar que no se esperan precipitaciones en el día de hoy. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una reunión familiar o simplemente disfrutar de un café en una terraza. La ausencia de lluvia y el cielo despejado brindan la oportunidad perfecta para aprovechar al máximo el día.

En resumen, Marchena vivirá un día soleado y caluroso, con temperaturas que oscilarán entre los 26 y 31 grados , una humedad relativa moderada y vientos que ofrecerán un ligero alivio. Es un día propicio para disfrutar de la belleza del verano en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.