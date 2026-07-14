El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El día de hoy, 14 de julio de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 18 grados entre las 06:00 y las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 31 grados a las 14:00 y 15:00, y un máximo de 32 grados a las 16:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 59% a la medianoche y aumentando hasta un 94% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 30% hacia la tarde, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 21 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A medida que el día avance, el viento irá disminuyendo, pero se mantendrá presente, lo que ayudará a refrescar el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de las vistas y el paisaje de la zona.

Con el ocaso programado para las 21:45, la tarde se presentará como una excelente oportunidad para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, ya que las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la noche, proporcionando un ambiente más fresco y agradable. En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.