El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

El día de hoy, 13 de julio de 2026, Mairena del Aljarafe se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille con fuerza y eleve las temperaturas a niveles agradables.

A lo largo de la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 28 grados , lo que sugiere un día cálido, pero no excesivamente caluroso. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la tarde, alcanzando los 26 grados a media tarde y bajando a 24 grados por la noche. Este descenso gradual permitirá que la velada sea más fresca y placentera, ideal para disfrutar de cenas al aire libre o paseos nocturnos.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante el día, se prevé que la humedad se mantenga en torno al 42% en las horas más cálidas, aumentando ligeramente a un 46% por la tarde y alcanzando un 52% en la noche. Esto significa que, aunque el calor será notable, la brisa suave y la baja probabilidad de precipitaciones contribuirán a que la sensación de calor sea más llevadera.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán los 17 km/h en las horas centrales del día. Esta brisa no solo ayudará a refrescar el ambiente, sino que también será un alivio ante las altas temperaturas. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

Es importante destacar que no se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los momentos más destacados del día incluirán el orto solar a las 07:14, que marcará el inicio de un día brillante, y el ocaso a las 21:45, ofreciendo una hermosa puesta de sol que será el cierre perfecto para un día de verano en Mairena del Aljarafe. En resumen, hoy es un día propicio para disfrutar del aire libre, con un tiempo ideal que invita a salir y aprovechar al máximo las horas de luz.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.