El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

Hoy, 14 de julio de 2026, Mairena del Alcor disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante las primeras horas de la mañana, alcanzando los 18 grados a las 06:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que oscilarán entre los 32 y 33 grados .

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 53% y aumentando hasta un 97% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de calor más intensa. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 30% por la tarde, lo que hará que el tiempo sea más tolerable y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también contribuirá a dispersar cualquier posible acumulación de humedad en el ambiente, favoreciendo un tiempo más seco y cómodo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de Mairena del Alcor pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. Las condiciones son ideales para disfrutar de un paseo por el parque, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en una terraza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 24 grados a las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:44, marcando el final de un día soleado y cálido. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del verano en Mairena del Alcor, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento que aportará frescura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.