El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de julio de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La temperatura alcanzará un máximo de 30 grados durante la jornada, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.
A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando los 28 grados por la tarde y bajando a 25 grados hacia la noche. Este descenso será bienvenido, ya que las temperaturas más frescas permitirán disfrutar de la velada con mayor comodidad. La humedad relativa también irá en aumento, comenzando en un 40% por la mañana y alcanzando un 48% al caer la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 16 y 34 km/h a lo largo del día. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio del calor, especialmente durante las horas más calurosas. Sin embargo, es recomendable que los habitantes y visitantes de Mairena del Alcor se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico de sol.
La probabilidad de precipitación es nula, con un 0% de posibilidades de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el parque, picnics o eventos deportivos. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:44, ofreciendo un espectáculo visual digno de ser apreciado.
En resumen, el tiempo en Mairena del Alcor para hoy es perfecto para disfrutar del verano. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave, los residentes y visitantes tienen la oportunidad de aprovechar al máximo este día soleado. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado para disfrutar plenamente de las actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.
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