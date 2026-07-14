El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El día de hoy, 14 de julio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en un agradable 25 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 19 grados a las 07:00 horas.

A medida que avanza la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 22 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 26 grados a las 11:00. Durante la tarde, se espera que el calor se intensifique, con máximas que podrían llegar a los 34 grados a las 17:00 horas. La sensación térmica será cálida, por lo que se recomienda a los lucentinos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% a medianoche y descendiendo hasta un 40% por la tarde. Esto contribuirá a que el calor se sienta más intenso, por lo que es aconsejable buscar sombra y evitar la exposición prolongada al sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento podría levantar polvo en algunas áreas, por lo que se recomienda precaución al conducir.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones meteorológicas adversas.

El ocaso se producirá a las 21:39 horas, marcando el final de un día soleado y cálido. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Lucena se presenta como un lugar ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o simplemente relajarse en el jardín.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.