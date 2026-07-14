El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

El día de hoy, 13 de julio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad y eleven las temperaturas a niveles agradables.

A lo largo de la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 29 grados , especialmente durante las horas centrales del día. Este calor será moderado por la baja humedad relativa, que se sitúa en torno al 26% en las primeras horas, aumentando ligeramente a 29% y 34% en las horas siguientes. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de un día cálido y soleado.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte de la jornada. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que refuerza la idea de un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. Los lucentinos pueden estar tranquilos, ya que no habrá sorpresas en forma de tormentas o chubascos.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 12 km/h, aumentando a 19 km/h en momentos puntuales. Esta brisa será refrescante y contribuirá a que la sensación de calor sea más llevadera, especialmente durante las horas más calurosas del día. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en un rango cómodo, lo que permitirá disfrutar de las actividades vespertinas sin incomodidades.

Los momentos de mayor luz solar se extenderán desde el amanecer a las 07:07 hasta el ocaso a las 21:39, brindando a los lucentinos un amplio margen para aprovechar el día. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, picnics o cualquier actividad que requiera un buen tiempo.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy es perfecto para disfrutar del verano. Con cielos despejados, temperaturas agradables y una brisa suave, los habitantes de la ciudad tienen la oportunidad de aprovechar al máximo este espléndido día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.