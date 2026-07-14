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El tiempo en Lora del RÃ­o: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lora del RÃ­o según los datos de la AEMET

El tiempo en Lora del RÃ­o: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El tiempo en Lora del RÃ­o: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 14 de julio de 2026, Lora del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en la tarde, alrededor de las 17:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 46% a medianoche y aumentando hasta un 90% en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 25% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de un día soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 28 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 21:44 horas. En resumen, Lora del Río vivirá un día de verano típico, con calor, sol y un viento moderado que hará más llevadero el calor. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.

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