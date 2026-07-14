El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El día de hoy, 14 de julio de 2026, se espera un tiempo predominantemente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 37 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 28 grados, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 03:00.

A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán su tendencia a la baja, llegando a un mínimo de 21 grados a las 06:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, se espera un repunte en el termómetro, alcanzando los 21 grados nuevamente y subiendo hasta 29 grados a las 12:00. La tarde será calurosa, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo de 37 grados a las 17:00, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada debido a la exposición solar.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 27% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 66% a las 06:00. A medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 20% a las 15:00, lo que podría contribuir a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 2 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h a las 15:00. Este viento puede proporcionar algo de alivio del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes de Linares podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el ocaso programado para las 21:37, la temperatura comenzará a descender nuevamente, ofreciendo un respiro tras un día caluroso. En resumen, el tiempo de hoy en Linares será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.