El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

El día de hoy, 13 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Linares, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente y eleve las temperaturas a niveles bastante cálidos.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 32 grados alrededor del mediodía, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más alta. Es recomendable que los habitantes de Linares tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planean estar expuestos al sol durante períodos prolongados. La hidratación será clave para mantener el bienestar, dado que la humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, alrededor del 20%, lo que puede contribuir a una sensación de calor más intensa.

En cuanto a las condiciones del viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 16 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 25 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, ya que podrían ser más intensas en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte. Esto es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de precipitaciones también sugiere que el suelo se mantendrá seco, lo que podría ser un factor a considerar para los agricultores y jardineros de la región.

A medida que el día se desarrolle, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la tarde y la noche, alcanzando un mínimo de 29 grados . La noche se presentará igualmente despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado y temperaturas agradables para salir a caminar o reunirse con amigos y familiares.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a la población que tome las precauciones necesarias para mantenerse hidratada y protegida del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.