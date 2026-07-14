El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lepe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y 21 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 19 grados a las 04:00, pero comenzará a recuperarse rápidamente, alcanzando los 27 grados hacia la tarde.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 70% a medianoche y aumentando hasta un 91% a las 06:00, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 54% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 22 km/h a lo largo del día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, podría ser más notable en áreas abiertas y costeras.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes y visitantes de Lepe pueden disfrutar de un día soleado sin la preocupación de lluvias inesperadas. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos por la playa, picnics en el parque o simplemente disfrutar del sol en el jardín.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 23 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:49. En resumen, el tiempo de hoy en Lepe se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.
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