El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

El día de hoy, 13 de julio de 2026, Lepe se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes y visitantes podrán disfrutar de un día sin la preocupación de la lluvia.

Las temperaturas durante el día alcanzarán un máximo de 25 grados , lo que se traduce en un tiempo cálido y agradable. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, con mínimas que rondarán los 23 grados. Este rango térmico es perfecto para disfrutar de las playas y espacios naturales que Lepe tiene para ofrecer, así como para realizar actividades deportivas o paseos por la localidad.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 67% hacia el final del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 34 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio refrescante en las horas más calurosas, especialmente en las zonas costeras. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las rachas pueden ser más intensas, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría afectar a actividades como la navegación o el uso de sombrillas en la playa.

El orto se producirá a las 07:18, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:50, ofreciendo una puesta de sol espectacular que será un deleite para quienes se encuentren en la costa o en miradores naturales.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, puede aportar un toque refrescante. Es un día ideal para disfrutar de la belleza de la localidad y sus alrededores.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.