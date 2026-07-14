El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El día de hoy, 14 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lebrija, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 75% y disminuyendo gradualmente a medida que el día avanza, alcanzando niveles más cómodos en torno al 43% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida en las horas más calurosas, por lo que se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas ráfagas pueden ser más intensas en áreas abiertas, por lo que se aconseja tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de eventos al aire libre o actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 22 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:44. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre la hidratación y la protección solar.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.