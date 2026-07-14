El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

El día de hoy, 13 de julio de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que no se esperan precipitaciones, lo que significa que los habitantes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas durante el día alcanzarán un máximo de 26 grados , lo que sugiere un tiempo cálido, ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero descenso en la temperatura, con mínimas que rondarán los 23 grados . Este descenso será más notable hacia la noche, cuando las temperaturas se estabilicen, proporcionando un ambiente fresco y agradable.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se espera que la humedad se sitúe en torno al 50% durante las horas más cálidas, aumentando gradualmente hasta alcanzar el 70% en la noche. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante el día, pero la llegada de la noche traerá un alivio, haciendo que el tiempo sea más cómodo.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 18 kilómetros por hora. Este viento moderado no solo ayudará a refrescar el ambiente, sino que también será un aliado para aquellos que disfrutan de actividades como el ciclismo o el senderismo. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 07:15, marcando el inicio de un día soleado, mientras que el ocaso se espera para las 21:44, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este es un momento ideal para disfrutar de la belleza del atardecer en Lebrija, donde el cielo despejado permitirá apreciar los colores vibrantes que se presentan al final del día.

En resumen, el tiempo de hoy en Lebrija se caracteriza por un ambiente cálido y despejado, sin probabilidades de lluvia, lo que invita a los residentes a aprovechar al máximo el día. Con temperaturas agradables, un viento moderado y un cielo despejado, es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y compartir momentos con amigos y familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.