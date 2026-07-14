El tiempo en JaÃ©n: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El día de hoy, 14 de julio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 22 grados a media mañana.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde, alrededor de las 17:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 28% por la mañana y descendiendo hasta un 18% en las horas centrales del día. Esto puede contribuir a una sensación térmica más elevada, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud pública.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 33 km/h hacia el final de la jornada, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La salida del sol se producirá a las 07:04 horas y se espera que se ponga a las 21:37 horas, brindando un extenso periodo de luz solar. Este es un buen momento para disfrutar de la belleza natural de la región y de sus paisajes.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy será cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias para mantenerse fresco y protegido del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.