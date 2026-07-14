El tiempo en JaÃ©n: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

El día de hoy, 13 de julio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 31 grados durante las horas más cálidas, descendiendo a 30 grados en la tarde y a 28 grados al caer la noche. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de la ciudad que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, con un 23% en la mañana, aumentando ligeramente a un 24% en la tarde y alcanzando un 26% por la noche. Esta combinación de temperaturas elevadas y baja humedad puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico del sol.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con una velocidad de 8 km/h en la mañana, aumentando a 17 km/h durante la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada. Por la noche, la brisa se mantendrá, con velocidades de 3 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más fresco al caer el sol.

No se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en espacios abiertos.

El orto se producirá a las 07:03, marcando el inicio de un día soleado, mientras que el ocaso se espera para las 21:38, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este es un momento perfecto para disfrutar de la belleza de los atardeceres en la región, que suelen ser espectaculares en esta época del año.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es propicio para actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a todos disfrutar del día, tomando las precauciones necesarias para mantenerse fresco y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.