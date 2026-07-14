El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El día de hoy, 14 de julio de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo a un 36% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades significativas. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas de mayor radiación.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 13 y 21 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más cálidas del día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 38 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de un paseo por el parque, una comida al aire libre o cualquier evento social que se tenga programado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 31 grados hacia las 19:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 23 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo las estrellas. El ocaso se producirá a las 21:44, marcando el final de un día soleado y cálido.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se aconseja a los habitantes y visitantes aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre precauciones ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.