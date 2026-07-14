El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

El día de hoy, 13 de julio de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los habitantes y visitantes podrán disfrutar de un día sin interrupciones por el mal tiempo.

Las temperaturas durante el día alcanzarán un máximo de 28 grados , lo que sugiere un ambiente cálido, especialmente en las horas centrales. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, llegando a los 25 grados por la noche. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se mantengan hidratados y utilicen protección solar, dado que la exposición al sol será intensa.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se anticipa que la humedad se sitúe en torno al 43% durante las horas más cálidas, aumentando a un 52% hacia la noche. Esto puede hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa durante el día, por lo que es aconsejable buscar sombra en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 21 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más calurosas de la tarde. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las rachas máximas podrían alcanzar hasta 32 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

El amanecer se producirá a las 07:13, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso inicio de día. Por la tarde, el ocaso se espera a las 21:45, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. Las condiciones climáticas de hoy son propicias para disfrutar de actividades familiares, paseos por el parque o simplemente relajarse en el jardín.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovechemos este día soleado y mantengámonos atentos a las recomendaciones para disfrutar al máximo de lo que la naturaleza nos ofrece.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.