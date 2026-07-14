Hoy, 14 de julio de 2026, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados a la 1 de la madrugada. A medida que avanza la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados entre las 3 y las 4 de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo a un 41% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable tener precaución con el viento, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que el día avance, el cielo seguirá despejado, permitiendo que el sol brille intensamente hasta el ocaso, que se producirá a las 21:45. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente por la tarde, alcanzando los 24 grados a las 10 de la noche, lo que sugiere que la noche será cálida y agradable.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.