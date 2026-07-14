El día de hoy, 13 de julio de 2026, Coria del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. La temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 28 grados alrededor del mediodía, lo que sugiere que será un día caluroso.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 26 grados por la tarde y llegando a los 24 grados hacia la noche. Este descenso será bienvenido, ya que las temperaturas más frescas permitirán disfrutar de la velada sin el agobio del calor intenso. La humedad relativa también irá en aumento, comenzando en un 43% por la mañana y alcanzando un 57% al caer la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 18 km/h. Este viento, aunque moderado, aportará un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más cálidas del día. No se anticipan rachas fuertes, lo que significa que las condiciones serán bastante agradables para quienes planeen salir a disfrutar del aire libre.

Es importante destacar que no se esperan precipitaciones a lo largo del día. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia, lo que garantiza que las actividades programadas, ya sean familiares, deportivas o de ocio, no se verán interrumpidas por el mal tiempo. Los habitantes de Coria del Río pueden estar tranquilos, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de un día soleado y sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 07:14, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 21:45, lo que permitirá que los atardeceres sean prolongados y espectaculares, ideales para una cena al aire libre o un paseo por la localidad.

En resumen, el tiempo de hoy en Coria del Río se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.