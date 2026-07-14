El día de hoy, 14 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Écija, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 37 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, la temperatura será de 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 03:00.

A medida que avance la mañana, se anticipa un aumento en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 14:00. La tarde será especialmente calurosa, con un pico de 37 grados a las 17:00. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un descenso gradual, con temperaturas que caerán a 27 grados a las 23:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 49% a la medianoche y aumentando hasta un 88% en las primeras horas de la mañana. A medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 39% a las 11:00 y bajando aún más a un 24% a las 14:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 23 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando su máxima velocidad de 36 km/h a las 19:00. Esto podría proporcionar algo de alivio del calor, especialmente en las horas más calurosas de la tarde.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las condiciones serán ideales para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor extremo, especialmente durante las horas pico, y que se mantengan hidratados.

En resumen, Écija disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer un poco de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, pero siempre con precaución ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.